Волчий позор в римском дерби: "Лацио" разгромил "Рому" в 26-м туре Серии А
В рамках 26-го тура итальянской Серии А "Лацио" на своём поле одержал разгромную победу над "Ромой" со счётом 3:0. Голы в свой актив записали Фелипе Кайседо, Чиро Иммобиле и Данило Катальди.
"Лацио" – "Рома" - 3:0
Голы: Кайседо, 12 - 1:0, Иммобиле, 73 (пенальти) - 2:0, Катальди, 89 - 3:0.
"Лацио": Стракоша, Ачерби, Раду, Марушич, Баштуш, Лулич, Корреа (Катальди, 78), Лейва, Луис Альберто (Пароло, 70), Милинкович-Савич, Кайседо (Иммобиле, 64).
"Рома": Ольсен, Коларов, Фасио, Жезус, Флоренци, де Росси (Пасторе, 66), Кристанте, Дзаньоло (Перотти, 61), Пеллегрини, Эль-Шаарави (Шик, 82), Джеко.
Удаление: Коларов (90).
Благодаря этой победе "Лацио" сократил отставание от "Ромы" до трёх очков. "Орлы" занимают шестое место в турнирной таблице первенства, а "волки" - пятое.
Не пропустите: "Милан" благодаря автоголу одолел "Сассуоло". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Монако" сыграл вничью с "Анжером", Головин сделал ассист
-
"Бавария" сокрушила менхенгладбахскую "Боруссию" и догнала лидера Бундеслиги
-
"Милан" благодаря автоголу одолел "Сассуоло"
-
Дубль Мбаппе принёс ПСЖ очередную победу в Лиге 1
-
Яркая развязка в Казани: "Рубин" выгрыз три очка в поединке с "Ахматом"
Лента новостей
-
2
Не королевское достижение: "Реал" второй раз за неделю проигрывает "Барселоне" на "Бернабеу"
-
Волчий позор в римском дерби: "Лацио" разгромил "Рому" в 26-м туре Серии А
-
Каррера назвал российскую команду, которую он никогда не будет тренировать
-
"Монако" сыграл вничью с "Анжером", Головин сделал ассист
-
"Уэска" – "Севилья" - 2:1 (видеообзор матча)
-
"Барселона" после первого тайма обыгрывает "Реал" благодаря голу Ракитича
-
"Милан" – "Сассуоло" - 1:0 (видеообзор матча)
-
Серхио Рамос повторил рекорд Эль Класико
-
"Вест Хэм" разобрался с "Ньюкаслом" в 29-м туре АПЛ
-
"Бавария" сокрушила менхенгладбахскую "Боруссию" и догнала лидера Бундеслиги
-
1
"Реал" - "Барселона": видеотрансляция второго за эту неделю Эль-Класико
-
"Лацио" - "Рома": видеотрансляция римского дерби
-
"Севилья" проиграла худшей команде Примеры
-
"Милан" благодаря автоголу одолел "Сассуоло"
-
1
"Реал" и "Барселона" объявили стартовые составы на Эль Класико
-
"Вильярреал" – "Алавес" - 1:2 (видеообзор матча)
-
"Манчестер Сити" теряет Де Брюйне
-
"Фенербахче" покинул зону вылета благодаря победе над "Ризеспором" и другие результаты 24-го тура чемпионата Турции
-
Дубль Мбаппе принёс ПСЖ очередную победу в Лиге 1
-
Яркая развязка в Казани: "Рубин" выгрыз три очка в поединке с "Ахматом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|25
|69
|2
|Наполи
|25
|56
|3
|Милан
|26
|48
|4
|Интер Милан
|26
|47
|5
|Рома
|25
|44
|6
|Лацио
|24
|38
|7
|Торино
|25
|38
|8
|Аталанта
|25
|38
|9
|Фиорентина
|25
|36
|10
|Сампдория
|25
|36
|11
|Сассуоло
|26
|31
|12
|Парма
|26
|30
|13
|Дженоа
|25
|29
|14
|Кальяри
|26
|27
|15
|СПАЛ
|25
|23
|16
|Удинезе
|24
|22
|17
|Эмполи
|26
|22
|18
|Болонья
|25
|18
|19
|Фрозиноне
|25
|16
|20
|Кьево
|25
|10