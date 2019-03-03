Волчий позор в римском дерби: "Лацио" разгромил "Рому" в 26-м туре Серии А

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Волчий позор в римском дерби: "Лацио" разгромил "Рому" в 26-м туре Серии А

В рамках 26-го тура итальянской Серии А "Лацио" на своём поле одержал разгромную победу над "Ромой" со счётом 3:0. Голы в свой актив записали Фелипе КайседоЧиро Иммобиле и Данило Катальди.

"Лацио" – "Рома" - 3:0

Голы: Кайседо, 12 - 1:0, Иммобиле, 73 (пенальти) - 2:0, Катальди, 89 - 3:0.

"Лацио": Стракоша, Ачерби, Раду, Марушич, Баштуш, Лулич, Корреа (Катальди, 78), Лейва, Луис Альберто (Пароло, 70), Милинкович-Савич, Кайседо (Иммобиле, 64).

"Рома": Ольсен, Коларов, Фасио, Жезус, Флоренци, де Росси (Пасторе, 66), Кристанте, Дзаньоло (Перотти, 61), Пеллегрини, Эль-Шаарави (Шик, 82), Джеко.

Удаление: Коларов (90).

Благодаря этой победе "Лацио" сократил отставание от "Ромы" до трёх очков. "Орлы" занимают шестое место в турнирной таблице первенства, а "волки" - пятое.

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