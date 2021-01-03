Волевая победа "Баварии", очередной провал "Шальке": все результаты 14 тура Бундеслиги

Теги бундеслигабавария мюнхеншальке

Волевая победа "Баварии", очередной провал "Шальке": все результаты 14 тура БундеслигиЗакончились все матчи 14 тура немецкой Бундеслиги. "Бавария" смогла на своем поле разгромить "Майнц", уступая 0:2. "Шальке" вновь не смог победить. На этот раз его обидчиком стала "Герта". Представляем все результаты 14 тура.

"Кёльн" - "Аугсбург" – 0:1
"Хоффенхайм" - "Фрайбург" - 1:3
"Вердер" - "Унион Берлин" - 0:2
"Арминия" - "Боруссия М" – 0:1
"Айнтрахт" - "Байер" Леверкузен - 2:1
"Герта" -  "Шальке" – 3:0
"Штутгарт" - "РБ Лейпциг" – 0:1
"Боруссия" - "Вольфсбург" - 2:0
"Бавария" - "Майнц" – 5:2

Турнирная таблица: "Бавария" (33), "РБ Лейпциг" (31), "Байер" (28), "Боруссия" Д (25), "Вольфсбург" (24), "Унион Берлин" (24), "Боруссия" М (21), "Айнтрахт" (20), "Фрайбург" (20), "Аугсбург" (19), "Штутгарт" (18), "Герта" (16), "Хоффенхайм" (15), "Вердер" (14), "Кельн" (11), "Арминия" (10), "Майнц" (6), "Шальке" (4).

Читать также: "Бавария", проигрывая после первого тайма, разгромила "Майнц" | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Бавария", проигрывая после первого тайма, разгромила "Майнц"

"Бавария", проигрывая после первого тайма, разгромила "Майнц"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов