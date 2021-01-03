Волевая победа "Баварии", очередной провал "Шальке": все результаты 14 тура Бундеслиги

Закончились все матчи 14 тура немецкой Бундеслиги. "Бавария" смогла на своем поле разгромить "Майнц", уступая 0:2. "Шальке" вновь не смог победить. На этот раз его обидчиком стала "Герта". Представляем все результаты 14 тура.



"Кёльн" - "Аугсбург" – 0:1

"Хоффенхайм" - "Фрайбург" - 1:3

"Вердер" - "Унион Берлин" - 0:2

"Арминия" - "Боруссия М" – 0:1

"Айнтрахт" - "Байер" Леверкузен - 2:1

"Герта" - "Шальке" – 3:0

"Штутгарт" - "РБ Лейпциг" – 0:1

"Боруссия" - "Вольфсбург" - 2:0

"Бавария" - "Майнц" – 5:2



Турнирная таблица: "Бавария" (33), "РБ Лейпциг" (31), "Байер" (28), "Боруссия" Д (25), "Вольфсбург" (24), "Унион Берлин" (24), "Боруссия" М (21), "Айнтрахт" (20), "Фрайбург" (20), "Аугсбург" (19), "Штутгарт" (18), "Герта" (16), "Хоффенхайм" (15), "Вердер" (14), "Кельн" (11), "Арминия" (10), "Майнц" (6), "Шальке" (4).



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