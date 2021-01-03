Волевая победа "Баварии", очередной провал "Шальке": все результаты 14 тура Бундеслиги
Закончились все матчи 14 тура немецкой Бундеслиги. "Бавария" смогла на своем поле разгромить "Майнц", уступая 0:2. "Шальке" вновь не смог победить. На этот раз его обидчиком стала "Герта". Представляем все результаты 14 тура.
"Кёльн" - "Аугсбург" – 0:1
"Хоффенхайм" - "Фрайбург" - 1:3
"Вердер" - "Унион Берлин" - 0:2
"Арминия" - "Боруссия М" – 0:1
"Айнтрахт" - "Байер" Леверкузен - 2:1
"Герта" - "Шальке" – 3:0
"Штутгарт" - "РБ Лейпциг" – 0:1
"Боруссия" - "Вольфсбург" - 2:0
"Бавария" - "Майнц" – 5:2
Турнирная таблица: "Бавария" (33), "РБ Лейпциг" (31), "Байер" (28), "Боруссия" Д (25), "Вольфсбург" (24), "Унион Берлин" (24), "Боруссия" М (21), "Айнтрахт" (20), "Фрайбург" (20), "Аугсбург" (19), "Штутгарт" (18), "Герта" (16), "Хоффенхайм" (15), "Вердер" (14), "Кельн" (11), "Арминия" (10), "Майнц" (6), "Шальке" (4).
Читать также: "Бавария", проигрывая после первого тайма, разгромила "Майнц" | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20