Волевая победа "Шахтера", Головин помогает "Монако": все результаты 3-го отборочного раунда ЛЧ 3 августа

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Волевая победа "Шахтера", Головин помогает "Монако": все результаты 3-го отборочного раунда ЛЧ 3 августаФото: ФК "Шахтер"

Представляем результаты первых матчей 3-го отборочного раунда Лиги Чемпионов за 3 августа.

"Монако" Головина обыграл пражскую "Спарту", а сам россиянин отметился ассистом. Украинский "Шахтер" одолел "Генк", а "Рейнджерс" Джеррарда уступил "Мальме".

"Мальме" Швеция - "Рейнджерс" Шотландия 2:1
Голы: Рикс, 47 - 1:0, Бирманчевич, 49 - 2:0, Дэвис, 90 - 2:1   

"Спарта" Прага Чехия - "Монако" Франция 0:2
Голы: Тчуамени, 37 - 0:1, Фолланд, 59 - 0:2

"Генк" Бельгия - "Шахтер" Украина 1:2
Голы: Онуачу, 39 - 1:0, Тете (пен), 63 - 1:1, Алан Патрик, 81 - 1:2

ПСВ Нидерланды - "Мидтьюлланд" Дания 3:0
Голы: Мадуэке, 19 - 1:0, Гетце, 29 - 2:0, Гакпо, 32 - 3:0

"ЧФР Клуж" Румыния - "Янг Бойз" Швейцария 1:1
Голы: Маня, 4 - 1:0, Сьерро, 90 - 1:1

"Црвена Звезда" Сербия - "Шериф" Молдова 1:1
Голы: Кастаньеда, 33 - 0:1, Дьони, 45 - 1:1

"Олимпиакос" Греция - "Лудогорец" Болгария 1:1
Голы: Десподов, 50 - 0:1, Камара, 87 - 1:1

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