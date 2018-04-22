Волевые армейцы: ЦСКА обыгрывает "Краснодар" и выходит на второе место Премьер-Лиги

Центральный матч 27-го тура РФПЛ состоялся на "ВЭБ Арене", где встретились ЦСКА и "Краснодар". Обе команды борются за попадание в Лигу Чемпионов, и перед отчетным поединком всего 1 очко разделяло их в турнирной таблице. К моменту старта встречи соперники уже знали о том, что "Зенит" допустил осечку в противостоянии с тульским "Арсеналом", что придавало еще больше значимости их матчу. Главная потеря со стороны обоих клубов – Федор Смолов, нападающий быков пропускал игру из-за перебора желтых карточек.

В начале первого тайма могло показаться, что краснодарцы не собираются отдавать инициативу ЦСКА. Гости высоко прессинговали армейцев и даже создали первый опасный момент в матче, но с ударом Вандерсона из пределов штрафной Акинфеев справился. Однако вскоре подопечные Гончаренко взяли мяч под свой контроль и начали позиционно прижимать "южан" к чужим воротам.

Ближе к середине тайма Головин мог выводить свою команду вперед, но его выстрел с метров с 20-ти с большим трудом потащил Синицын. Вскоре Александр еще и со стандарта хорошо закрутил сферу в дальний угол – голкипер отбил мяч перед собой, а потом все же успел перевести его на угловой.

"Краснодар" все реже отмечался на чужой половине поля, как-то не стремились гости поймать соперника на контратаке. Игра взорвалась лишь в концовке первой половины встречи, когда обе команды с интервалом в минуту могли открывать счет. Сначала Чалов вырвался на свидание с голкипером по правому краю вратарской, но пробил рядом со штангой, а в ответной атаке Мамаев немного не успел за мячом, пойдя в жесткий стык с Акинфеевым. На перерыв соперники ушли без забитых мячей.

В начале второй половины общая картина матча не менялась, однако вскоре "Краснодар" вышел вперед. Газинский принял мяч перед чужой штрафной, обыгрался с Вандерсоном и выскочил на свидание с Акинфеевым – 0:1 после точного удара в дальний угол. Тут же усилил атаку Гончаренко, бросив в бой Витиньо, однако долгое время армейцы не могли найти подходов к чужим владениям.

Более того, в середине тайма Классон мог удваивать преимущество своей команды, однако удар шведа слету с линии штрафной пришелся рядом со штангой. А уже через несколько минут ЦСКА сравнял счет: Витиньо протащил мяч к штрафной "быков" и покатил правее на Мусу, а нигериец со второй попытки отправил сферу под перекладину – 1:1.

Армейцы побежали забивать второй гол, и в одном из моментов Гранквист зарядил шипами по лицу Витиньо, после чего обе команды еще долго выясняли отношения. В концовке поединка хозяева прижали соперника к чужим воротам, пытаясь вывести на ударную позицию своих форвардов. И за 5 минут до конца основного времени подопечные Гончаренко вышли вперед: Классон неаккуратно отдал пас в свою штрафную, где сферу подхватил Муса и пробил в дальний угол – 2:1.

Через несколько минут Витиньо мог ставить точку в матче, но его мощнейший дальний удар пришелся в перекладину. В итоге, ЦСКА все равно одержал волевую победу и вышел на второе место чемпионата России.

ЦСКА – "Краснодар" – 2:1

Голы: Газинский, 53 – 0:1, Муса, 73 – 1:1, Муса, 85 – 1:2

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий Алексей (Натхо, 69), Игнашевич, Березуцкий Василий, Бистрович, Набабкин (Щенников, 61), Головин, Фернандес, Кучаев (Витиньо, 59), Муса, Чалов.

"Краснодар": Синицын, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Перейра, Газинский, Классон, Шатов (Жоаозиньо, 16), Мамаев, Вандерсон (Андрей Иван, 84).

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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