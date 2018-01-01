Волевые мерсисайдцы: "Ливерпуль" на последних секундах вырывает победу у "Бернли"

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Волевые мерсисайдцы: "Ливерпуль" на последних секундах вырывает победу у "Бернли"

"Ливерпуль" в рамках 22 тура чемпионата Англии ожидал непростой выезд к довольно крепкому коллективу Шона Дайша - "Бернли". Целая череда травм накрыла мерсисайдцев за последние дни, так в заявку на матч с "бордовыми" не попали Коутиньо с Салахом, составившие компанию в лазарете команды Хендерсону, Старриджу, Клайну и Морено. Всего 7 очков разделяли соперников в турнирной таблице, что не помешало "красным" считаться явными фаворитами встречи на "Терф Мур".

Мерсисайдцы начали матч поактивнее, подолгу контролируя мяч и стараясь забить быстрый гол. Первый опасный удар в створ ворот хозяев нанес Окслейд-Чемберлен, хлестко выстрелов из-за пределов штрафной – Поуп отбил мяч перед собой, но защитники подстраховали. "Бернли" же для разящей контратаки не хватало совсем немного: несколько раз футболисты "Ливерпуля" лишь в последний момент останавливали голевые, в перспективе, выпады "бордовых".

На поле было много борьбы, временами подопечные Дайша опускались очень низко к своим владениям, однако практически все атаки "Ливерпуля" заканчивались примитивными  забросами в штрафную, которые адресатов не находили. "Бернли" бегал в контрвыпады  при первой же возможности, но также безрезультатно. В последней десятиминутке команды пустились в открытый футбол, и тут же хозяева получили шанс забить: последовал заброс в штрафную площадь "Ливерпуля", мяч достался Арфилду, который нанес опасный удар метров с 20-ти, и лишь немного не попал в створ.

Вторая половина встречи началась в равной борьбе, однако затем "Ливерпуль" неожиданно отдал инициативу хозяевам поля, и вскоре это принесло им дивиденды. Окслейд-Чемберлен начал атаку "красных", протащив мяч по центру, затем отпасовал направо молодому Тренту, навес которого в штрафной нашел Садьо Мане, сенегалец великолепно развернулся и пробил в девятку ворот Поупа – 0:1.

Поувереннее заиграли мерсисайдцы после забитого гола, практически ничего не позволяя "Бернли" у своих владений. Сам же "Ливерпуль" раз за разом напрягал защитные порядки хозяев, правда, до завершающего удара дело не доходило. К середине тайма "красные" просто прижали соперника к чужим воротам, не давая тому даже помышлять об атаках. Александер-Арнолд мог за 20 минут до конца встречи увеличить разницу в счете, но его дальний удар в великолепном прыжке потащил Поуп.

Ближе к концовке матча все же пришел в себя "Бернли", начав забрасывать штрафную гостей верховыми передачами, но ливерпульцы спокойно отбивались, по возможности убегая в контратаки. В одной из них Окслейд-Чемберлен в одиночестве принял мяч на дальней штанге ворот "бордовых", и нанес мощнейший удар в створ – Поуп снова выручил. Тут же ответили хозяева ударом головой Воукса, который с трудом потащил Миньоле.

За три минуты до конца основного времени "Бернли", казалось, спас матч: после вброса с аута последовала скидка головой на дальнюю штангу, которую в падении замкнул Гудмундссон – 1:1. "Ливерпуль" побежал отыгрываться и на последней добавленной минуте все же вырвал победу: после навеса со стандарта Ловрен в борьбе с чужими защитникам сумел сделать хорошую скидку на дальнюю штангу, где Рагнар Клаван влетел с мячом в сетку - 1:2.

Великолепная концовка в исполнении обеих команд, мерсисайдцы добывают очередную победу в чемпионате и закрепляются на 4-й строчке турнирной таблицы.

"Бернли" –  "Ливерпуль" – 1:2

Голы: Мане, 61 – 0:1, Гудмундссон, 87 – 1:1, Клаван, 94 - 1:2

"Бернли": Поуп, Бардсли, Тарковски, Ми, Тэйлор, Гудмундссон, Корк, Дефур, Арфилд (Уэллс, 86), Хендрик (Воукс, 71), Барнс.

"Ливерпуль": Миньоле, Александер-Арнолд, Ловрен, Клаван, Гомес, Джан, Вейналдум,  Окслейд-Чемберлен (Матип, 96),  Лаллана (Милнер, 86), Мане (Фирмино, 72), Соланке.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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