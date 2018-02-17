Волейболист Спиридонов: "Чемпионом станет "Спартак", не "лохомотам" с "немытыми" же становиться"

Известный волейболист Алексей Спиридонов сделал прогноз на исход чемпионской гонки в российской Премьер-Лиге.

"Спартак" стопроцентно станет чемпионом. А кому становиться? Не "лохомотам" с "немытыми" же", - приводит слова Спиридонова rusfootball.info.

После 20-ти сыгранных туров в РФПЛ "Локомотив" лидирует, имея в активе 45 очков и опережая "Зенит" и "Спартак" на 8 зачетных пунктов.

Напомним, Роман Еременко может перейти в "Спартак". | soccernews.ru