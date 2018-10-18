Волейболист Спиридонов: "Казнь Кокорина и Мамаева будет показательной"

Теги александр кокоринпавел мамаев

Волейболист Спиридонов: "Казнь Кокорина и Мамаева будет показательной"Известный волейболист Алексей Спиридонов прокомментировал инцидент с избиением нескольких человек форвардом питерского "Зенита" Александром Кокориным и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым.

"Непонятно, с какой стороны им это все аукнется. Пошел огромный резонанс и сейчас, чтобы другим спортсменам было неповадно, казнь, скажем так, будет показательной. Как мы видим, сейчас они - не на свободе. Тут еще СМИ все так раздули, что парням отмазаться на какой-нибудь домашний арест было бы тяжело. Ситуации разные бывают. При этом я надеюсь, что ребята получат условные сроки и продолжат карьеру. Если они сядут в тюрьму – это все", - цитирует Спиридонова СЭ.

Напомним, Силкин считает, что на Кокорина пагубно повлияло его окружение. | soccernews.ru

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