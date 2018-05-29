Вольф перешёл в дортмундскую "Боруссию"
Полузащитник "Айнтрахта" Мариус Вольф стал игроком дортмундской "Боруссии", сообщает официальный твиттер клуба.
Сумма трансфера составила пять миллионов евро. 23-летний футболист заключил с "шмелями" контракт до 2023 года.
Вольф выступал за "Айнтрахт" с 2017 года, сыграл 38 матчей и забил 6 голов.
Не пропустите: "Тоттенхэм" нацелился на игрока сборной США. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Adidas" представил революционную форму сборной России для Чемпионата Мира
-
Фантастическая стадия плей-офф и прежний победитель: итоги Лиги чемпионов
-
Yas – победитель конкурса прогнозов на финал Лиги Чемпионов
-
Определён лучший гол Лиги Чемпионов в сезоне 2017/18
-
УЕФА опубликовала команду сезона в Лиге Чемпионов
Лента новостей
-
"Бетис" пытается купить полузащитника "Манчестер Юнайтед"
-
"Валенсия" нацелилась на игрока "Генгама"
-
"Порту" продлил контракт с перспективным хавбеком
-
Манчини оценил шансы сборных России и Саудовской Аравии в матче-открытии ЧМ-2018
-
"Ливерпуль" вышел на контакт с Райолой для обсуждения трансфера его клиента
-
Четыре игрока покинули "Урал"
-
"Тоттенхэм" имеет право обратного выкупа Бэйла
-
Рыжиков и Карадениз могут войти в тренерский штаб "Рубина"
-
Милинкович-Савич предпочитает перейти в "Реал"
-
Федерация футбола Испании выпустила официальное заявление по травме Карвахаля
-
"Арсенал" согласовал трансфер Папастатопулоса
-
Ерохин близок к возвращению в строй
-
Стали известны призовые игрокам сборной Бразилии за победу в ЧМ-2018
-
Жена Семака косвенно подтвердила назначение мужа главным тренером "Зенита"
-
Жиру догнал Зидана в списке бомбардиров сборной Франции
-
Дзагоев назвал свою трансферную стоимость
-
Нападающий сборной Нигерии пропустит ЧМ-2018
-
Фабиньо прокомментировал переход в "Ливерпуль"
-
Франция – Ирландия - 2:0 (обзор)
-
"Уфа" определилась с новым главным тренером
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|84
|2
|Шальке
|34
|63
|3
|Хоффенхайм
|34
|55
|4
|Боруссия Дортмунд
|34
|55
|5
|Байер Леверкузен
|34
|55
|6
|РБ Лейпциг
|34
|53
|7
|Штутгарт
|34
|51
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|49
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|47
|10
|Герта
|34
|43
|11
|Вердер Бремен
|34
|42
|12
|Аугсбург
|34
|41
|13
|Ганновер 96
|34
|39
|14
|Майнц 05
|34
|36
|15
|Фрайбург
|34
|36
|16
|Вольфсбург
|34
|33
|17
|Гамбург
|34
|31
|18
|Кельн
|34
|22