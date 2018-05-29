Вольф перешёл в дортмундскую "Боруссию"

Полузащитник "Айнтрахта" Мариус Вольф стал игроком дортмундской "Боруссии", сообщает официальный твиттер клуба.

Сумма трансфера составила пять миллионов евро. 23-летний футболист заключил с "шмелями" контракт до 2023 года.

Вольф выступал за "Айнтрахт" с 2017 года, сыграл 38 матчей и забил 6 голов.

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