"Вольфсберг" и "Тоттенхэм" сыграют первый матч 1/16 ЛЕ в Будапеште

УЕФА подтвердила перенос первого матча 1/16 финала Лиги Европы между "Вольфсбергом" и "Тоттенхэмом", сообщает официальный сайт "шпор".

Коронавирусные ограничения не позволили провести игру в Австрии. Встреча состоится в Будапеште на стадионе "Пушкаш Арена" 18 февраля.