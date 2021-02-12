"Вольфсберг" и "Тоттенхэм" сыграют первый матч 1/16 ЛЕ в Будапеште
УЕФА подтвердила перенос первого матча 1/16 финала Лиги Европы между "Вольфсбергом" и "Тоттенхэмом", сообщает официальный сайт "шпор".
Коронавирусные ограничения не позволили провести игру в Австрии. Встреча состоится в Будапеште на стадионе "Пушкаш Арена" 18 февраля.
Напомним, что это не первый перенос матчей еврокубков в этом году. Первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов между менхенгладбахской "Боруссией" и "Манчестер Сити" и встреча "РБ Лейпциг" и "Ливерпуль" также пройдут в столице Венгрии.
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