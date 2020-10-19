"Вольфсберг" перед матчем с ЦСКА вышел в 1/8 финала Кубка Австрии
В матче 1/16 финала Кубка Австрии "Вольфсберг" в серии пенальти победил "Рид" и вышел в следующий раунд турнира.
Основное время матча и овертайм завершились вничью со счетом 2:2, а по пенальти "Вольфсберг" победил - 4:3.
Напомним, что "Вольфсберг" является соперником московского ЦСКА по групповому этапу Лиги Европы. ЦСКА сыграет с "Вольфсбергом" 22 октября на выезде.
"Вольфсберг" - "Рид" - 2:2 (1:2), по пенальти - 4:3
Голы: Нутц, 20 - 0:1, Баумгартнер, 29 - 1:1, Зигль, 44 - 1:2, Линдл, 81 (с пенальти) - 2:2
"Вольфсберг": Кофлер, Новак (Павелич, 62), Баумгартнер, Рнич (Локошвили, 62), Шерцер, Вернитзниг, Ляйтгеб, Линдл, Йовельич, Тафернер (Шмербок, 72), Диенг
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