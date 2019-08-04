"Вольфсбург" арендовал форварда "Манчестер Сити" Лукаса Нмечу

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"Вольфсбург" арендовал форварда "Манчестер Сити" Лукаса Нмечу

"Вольфсбург" арендовал форварда "Манчестер Сити" Лукаса Нмечу. Об этом сообщает сайт немецкого клуба.

По данным источника, 20-летний футболист проведет в клубе сезон-2019/20.

Нмеча будет играть в "Вольфсбурге" под 22 номером.

Нмеча - воспитанник "Манчестер Сити". В минувшем сезоне он также выступал в аренде в "Престоне", где он провел 41 матч, отметившись 4 голами и 8 ассистами.

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