"Вольфсбург" – "Аугсбург" - 0:0 (обзор)

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"Вольфсбург" – "Аугсбург" - 0:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 30-го тура немецкой Бундеслиги между "Вольфсбургом" и "Аусбургом".

Не пропустите: В матче с двумя удалениями "Вольфсбург" и "Аугсбург" поделили очки. | http://soccernews.ru

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