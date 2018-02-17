"Вольфсбург" – "Бавария" - 1:2 (обзор)

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"Вольфсбург" – "Бавария" - 1:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 23-го тура немецкой Бундеслиги между "Вольфсбургом" и "Баварией".

Не пропустите: "Бавария" на последних минутах вырвала победу над "Вольфсбургом". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен 23 59
2 Байер Леверкузен 23 38
3 РБ Лейпциг 22 38
4 Боруссия Дортмунд 22 37
5 Шальке 23 37
6 Айнтрахт Франкфурт 22 36
7 Ганновер 96 23 32
8 Аугсбург 22 31
9 Хоффенхайм 23 31
10 Боруссия Менхенгладбах 22 31
11 Герта 23 30
12 Фрайбург 23 28
13 Вольфсбург 23 24
14 Штутгарт 22 24
15 Вердер Бремен 23 23
16 Майнц 05 23 23
17 Гамбург 23 17
18 Кельн 23 14
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