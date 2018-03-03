"Вольфсбург" - "Байер" - 1:2, "Гамбург" - "Майнц" - 0:0, "Аугсбург" - "Хоффенхайм" - 0:2 (обзоры)

Теги байер леверкузенвольфсбурггамбургхоффенхайм

"Вольфсбург" - "Байер" - 1:2, "Гамбург" - "Майнц" - 0:0, "Аугсбург" - "Хоффенхайм" - 0:2 (обзоры)Смотрите видеообзоры матчей 25-го тура Бундеслиги между "Вольфсбургом" и "Байером", "Гамбургом" и "Майнцом", а также "Аугсбургом" и "Хоффенхаймом".

Также читайте отчет об играх. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 24 60
2 Шальке 25 43
3 Боруссия Дортмунд 25 42
4 Айнтрахт Франкфурт 25 42
5 Байер Леверкузен 25 41
6 РБ Лейпциг 25 39
7 Хоффенхайм 25 35
8 Боруссия Менхенгладбах 25 35
9 Аугсбург 25 32
10 Ганновер 96 25 32
11 Герта 25 31
12 Штутгарт 24 30
13 Фрайбург 24 29
14 Вердер Бремен 25 27
15 Вольфсбург 25 25
16 Майнц 05 25 25
17 Гамбург 25 18
18 Кельн 24 17
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