"Вольфсбург" - "Байер" - 1:2, "Гамбург" - "Майнц" - 0:0, "Аугсбург" - "Хоффенхайм" - 0:2 (обзоры)

Смотрите видеообзоры матчей 25-го тура Бундеслиги между "Вольфсбургом" и "Байером", "Гамбургом" и "Майнцом", а также "Аугсбургом" и "Хоффенхаймом".

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