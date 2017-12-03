"Вольфсбург" - "Боруссия" М - 3:0 (обзор)

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"Вольфсбург" - "Боруссия" М - 3:0 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча немецкой Бундеслиги между "Вольфсбургом" и менхенгладбахской "Боруссией".

Читайте также: "Вольфсбург" уверенно разобрался с менхенгладбахской "Боруссией". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 14 32
2 РБ Лейпциг 14 26
3 Шальке 14 25
4 Боруссия Менхенгладбах 14 24
5 Хоффенхайм 14 23
6 Боруссия Дортмунд 14 22
7 Аугсбург 14 22
8 Айнтрахт Франкфурт 14 22
9 Байер Леверкузен 14 21
10 Ганновер 96 14 19
11 Вольфсбург 14 17
12 Герта 14 17
13 Штутгарт 14 17
14 Майнц 05 14 15
15 Гамбург 14 14
16 Фрайбург 14 12
17 Вердер Бремен 14 11
18 Кельн 14 3
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