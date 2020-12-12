"Вольфсбург" дома одолел "Айнтрахт"

11 тур немецкой Бундеслиги стартовал с домашней победы "Вольфсбурга" над "Айнтрахтом".



Теперь "волки" с 21 очком занимают 4 строчку турнирной таблицы. Команда из Франкфурта расположилась на 9 месте имея в активе 13 баллов.



"Вольфсбург" – "Айнтрахт" Ф - 2:1 (0:0)



Голы: Дост, 62 (пенальти) - 0:1, Вегхорст, 76 (пенальти) - 1:1, Вегхорст, 88 - 2:1



"Вольфсбург": Кастельс, Мбабу, Брукс, Лакруа, Руссийон, Арнольд, Шлагер, Брекало (Бялек, 70), Филипп (Клаус, 90), Баку, Вегхорст.



"Айнтрахт" Ф: Трапп, Дурм (да Кошта, 85), Абраам, Хинтереггер, Ндика, Костич, Роде (Баркок, 85), Ильзанкер (Юнес, 90), Соу, Камада, Дост.



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