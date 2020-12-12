"Вольфсбург" дома одолел "Айнтрахт"
11 тур немецкой Бундеслиги стартовал с домашней победы "Вольфсбурга" над "Айнтрахтом".
Теперь "волки" с 21 очком занимают 4 строчку турнирной таблицы. Команда из Франкфурта расположилась на 9 месте имея в активе 13 баллов.
"Вольфсбург" – "Айнтрахт" Ф - 2:1 (0:0)
Голы: Дост, 62 (пенальти) - 0:1, Вегхорст, 76 (пенальти) - 1:1, Вегхорст, 88 - 2:1
"Вольфсбург": Кастельс, Мбабу, Брукс, Лакруа, Руссийон, Арнольд, Шлагер, Брекало (Бялек, 70), Филипп (Клаус, 90), Баку, Вегхорст.
"Айнтрахт" Ф: Трапп, Дурм (да Кошта, 85), Абраам, Хинтереггер, Ндика, Костич, Роде (Баркок, 85), Ильзанкер (Юнес, 90), Соу, Камада, Дост.
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Названа тройка претендентов на приз лучшему тренеру года The Best
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20