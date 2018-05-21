"Вольфсбург" ещё раз победил "Хольштайн Киль" и сохранил прописку в Бундеслиге

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"Вольфсбург" ещё раз победил "Хольштайн Киль" и сохранил прописку в Бундеслиге

В ответном стыковом матче за место в Бундеслиге "Вольфсбург" в гостях одолел "Хольштайн Киль" и по сумме двух встреч сохранил прописку в высшем дивизионе.

"Хольштайн Киль" – "Вольфсбург" - 0:1

Гол: Кнохе, 75 - 0:1.

"Хольштайн Киль": Кронхольм, Кинсомби, Чихос, Шмидт, Шиндлер, Вайландт (Янцер, 76), Билер, Херманн (Пайтц, 80), ван ден Берг, Зайдель, Дукш.

"Вольфсбург": Кастельс, Кнохе, Удуохай, Виллиам, Брукс, Малли (Камачо, 76), Гилавоги, Арнольд, Штеффен, Брекало (Блашчиковски, 90), Ориги (Димата, 84).

Напомним, что первый матч между этими командами завершился победой "волков" со счётом 3:1.

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