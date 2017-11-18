"Вольфсбург" - "Фрайбург" - 3:1, "Хоффенхайм" - "Айнтрахт" - 1:1 (обзоры)

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"Вольфсбург" - "Фрайбург" - 3:1, "Хоффенхайм" - "Айнтрахт" - 1:1 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей 12-го тура немецкой Бундеслиги.

"Вольфсбург" - "Фрайбург" - 3:1 

"Хоффенхайм" - "Айнтрахт" - 1:1

Не пропустите: "Вольфсбург" обыграл "Фрайбург", "Байер" и "РБ Лейпциг" разошлись миром, а также другие результаты 12 тура Бундеслиги. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 12 29
2 РБ Лейпциг 12 23
3 Боруссия Менхенгладбах 12 21
4 Боруссия Дортмунд 12 20
5 Хоффенхайм 12 20
6 Шальке 11 20
7 Айнтрахт Франкфурт 12 19
8 Ганновер 96 11 18
9 Байер Леверкузен 12 17
10 Аугсбург 12 16
11 Штутгарт 12 16
12 Майнц 05 12 15
13 Вольфсбург 12 14
14 Герта 12 14
15 Гамбург 11 10
16 Фрайбург 12 8
17 Вердер Бремен 11 5
18 Кельн 12 2
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