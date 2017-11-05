"Вольфсбург" – "Герта" - 3:3 (обзор)

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"Вольфсбург" – "Герта" - 3:3 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 11-го тура чемпионата Германии между "Вольфсбургом" и "Гертой" (3:3).

Видео: "Вольфсбург" – "Герта".

 

Не пропустите: "Вольфсбург" и "Герта" сыграли вничью, забив шесть мячей на двоих. | http://soccernews.ru

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6 Ганновер 96 11 18
7 Айнтрахт Франкфурт 11 18
8 Боруссия Менхенгладбах 11 18
9 Байер Леверкузен 11 16
10 Аугсбург 11 16
11 Герта 11 14
12 Штутгарт 11 13
13 Майнц 05 11 12
14 Вольфсбург 11 11
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