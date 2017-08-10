"Вольфсбург" готовит щедрое предложение по вингеру "Бордо"

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"Вольфсбург" готовит щедрое предложение по вингеру "Бордо"

"Вольфсбург" пытается подписать атакующего полузащитника "Бордо" Малкома, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, "волки" готовы заплатить за 20-летнего бразильца тридцать миллионов евро.

Стоит отметить, что ранее "Бордо" отклонил предложение "Вольфсбурга" в размере 25 миллионов евро.

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