"Вольфсбург" и "Герта" сыграли вничью, забив шесть мячей на двоих

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"Вольфсбург" и "Герта" сыграли вничью, забив шесть мячей на двоих

В матче 11-го тура чемпионата Германии "Вольфсбург" и "Герта" расписали очень результативную ничью. Мячи у хозяев забивали Юнус Малли, Марио Гомес и Дивок Ориги. У гостей отличились Ведад Ибишевич, Карим Рекик и Дэви Зельке. "Волки" остались на 14-м месте, а "Герта" занимает 11 позицию.

"Вольфсбург" – "Герта" - 3:3 (2:1)
Голы: Ибишевич, 1 - 0:1, Малли, 41 - 1:1, Гомес, 44 - 2:1, Рекик, 53 - 2:2, Ориги, 60 - 3:2, Зельке, 83 - 3:3

"Вольфсбург": Кастельс, Кнохе, Тиссеран, Верхаг, Брукс, Малли, Арнольд, Гилавоги, Дидави, Ориги (Блащиковски, 83), Гомес.

"Герта": Ярстейн, Рекик, Лангкамп, Штарк (Майер, 28), Вайзер, Лазаро, Шелбред, Пекарик (Эссвайн, 55), Платтенхардт, Ибишевич, Калу (Зельке, 67).

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9 Байер Леверкузен 11 16
10 Аугсбург 11 16
11 Герта 11 14
12 Штутгарт 11 13
13 Майнц 05 11 12
14 Вольфсбург 11 11
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