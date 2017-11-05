"Вольфсбург" и "Герта" сыграли вничью, забив шесть мячей на двоих
В матче 11-го тура чемпионата Германии "Вольфсбург" и "Герта" расписали очень результативную ничью. Мячи у хозяев забивали Юнус Малли, Марио Гомес и Дивок Ориги. У гостей отличились Ведад Ибишевич, Карим Рекик и Дэви Зельке. "Волки" остались на 14-м месте, а "Герта" занимает 11 позицию.
"Вольфсбург" – "Герта" - 3:3 (2:1)
Голы: Ибишевич, 1 - 0:1, Малли, 41 - 1:1, Гомес, 44 - 2:1, Рекик, 53 - 2:2, Ориги, 60 - 3:2, Зельке, 83 - 3:3
"Вольфсбург": Кастельс, Кнохе, Тиссеран, Верхаг, Брукс, Малли, Арнольд, Гилавоги, Дидави, Ориги (Блащиковски, 83), Гомес.
"Герта": Ярстейн, Рекик, Лангкамп, Штарк (Майер, 28), Вайзер, Лазаро, Шелбред, Пекарик (Эссвайн, 55), Платтенхардт, Ибишевич, Калу (Зельке, 67).
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|11
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|5
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|11
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|11
|16
|10
|Аугсбург
|11
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|Герта
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|14
|12
|Штутгарт
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|13
|Майнц 05
|11
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|14
|Вольфсбург
|11
|11
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|Гамбург
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|16
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|17
|Вердер Бремен
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|5
|18
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