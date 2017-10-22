"Вольфсбург" и "Хоффенхайм" разошлись миром
В матче 9-го тура чемпионата Германии "Вольфсбург" и "Хоффенхайм" сыграли вничью. Благодаря этой ничьей "Вольфсбург" поднялся на 14 место, "Хоффенхайм" занимает четвертую позицию.
"Вольфсбург" – "Хоффенхайм" - 1:1 (0:0)
Голы: Демирбай, 73 (с пенальти) - 0:1, Удуохай, 90+1 - 1:1
"Вольфсбург": Кастельс, Тиссеран, Иттер (Герхардт, 81), Верхаг, Удуохай, Блашчиковски, Арнольд, Камачо, Дидави, Димата (Малли, 57), Ориги (Гомес, 70).
"Хоффенхайм": Бауманн, Пош (Акпогума, 46), Хюбнер, Кадержабек, Фогт, Демирбай, Цубер (Шульц, 69), Гриллич (Полянски, 82), Крамарич, Ут, Вагнер.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|9
|20
|2
|Бавария Мюнхен
|9
|20
|3
|РБ Лейпциг
|9
|19
|4
|Хоффенхайм
|9
|16
|5
|Шальке
|9
|16
|6
|Ганновер 96
|9
|15
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|9
|14
|8
|Боруссия Менхенгладбах
|9
|14
|9
|Байер Леверкузен
|9
|12
|10
|Аугсбург
|9
|12
|11
|Герта
|9
|10
|12
|Майнц 05
|9
|10
|13
|Штутгарт
|9
|10
|14
|Вольфсбург
|9
|9
|15
|Фрайбург
|9
|8
|16
|Гамбург
|9
|7
|17
|Вердер Бремен
|9
|5
|18
|Кельн
|9
|2