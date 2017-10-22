"Вольфсбург" и "Хоффенхайм" разошлись миром

В матче 9-го тура чемпионата Германии "Вольфсбург" и "Хоффенхайм" сыграли вничью. Благодаря этой ничьей "Вольфсбург" поднялся на 14 место, "Хоффенхайм" занимает четвертую позицию.

"Вольфсбург" – "Хоффенхайм" - 1:1 (0:0)

Голы: Демирбай, 73 (с пенальти) - 0:1, Удуохай, 90+1 - 1:1

"Вольфсбург": Кастельс, Тиссеран, Иттер (Герхардт, 81), Верхаг, Удуохай, Блашчиковски, Арнольд, Камачо, Дидави, Димата (Малли, 57), Ориги (Гомес, 70).

"Хоффенхайм": Бауманн, Пош (Акпогума, 46), Хюбнер, Кадержабек, Фогт, Демирбай, Цубер (Шульц, 69), Гриллич (Полянски, 82), Крамарич, Ут, Вагнер.

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