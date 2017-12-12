"Вольфсбург" и "РБ Лейпциг" сыграли вничью

В матче 16-го тура чемпионата Германии "Вольфсбург" разошелся миром с "Лейпцигом", В первой половине счет открыл Паул Верхаг, но во второй половине равновесие восстановил Марсель Хальстенберг. После этого матча "Вольфсбург" поднялся на 11 место в Бундеслиге, а "Лейпциг" занимает вторую позицию.

"Вольфсбург" – "РБ Лейпциг" - 1:1 (1:0)

Голы: Верхаг, 15 (с пенальти) - 1:0, Хальстенберг, 52 - 1:1

"Вольфсбург": Кастельс, Брукс, Удуохай, Виллиам, Герхардт, Дидави (Осимхен, 89), Арнольд, Малли, Гилавоги, Верхаг, Гомес (Ориги, 67).

"РБ Лейпциг": Гулачи, Конате, Хальстенберг, Клостерманн (Лаймер, 82), Упамекано, Кампль (Кайзер, 89), Ильзанкер, Кейта, Брума (Демме, 79), Поульсен, Вернер.

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