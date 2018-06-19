"Вольфсбург" интересуется форвардом "Штутгарта"

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"Вольфсбург" интересуется форвардом "Штутгарта"

"Вольфсбург" интересуется форвардом "Штутгарта" Даниэлем Гинчеком, сообщает Kicker.

По сведениям издания, в трансфере 27-летнего футболиста лично заинтересован новый генеральный директор "волков" Йорг Шмадтке.

В прошлом сезоне Гинчек сыграл за "Штутгарт" 25 матчей и забил 8 голов.

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