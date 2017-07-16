"Вольфсбург" интересуется Лихтштайнером

Теги вольфсбургювентусштефан лихтштайнер

"Вольфсбург" интересуется Лихтштайнером

"Вольфсбург" вступил в борьбу за защитника "Ювентуса" Штефана Лихтштайнера, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, представители немецкого клуба уже контактировали с 33-летним швейцарцем на предмет возможного перехода.

Стоит отметить, что на Лихтштайнера также претендует "Ницца". Контракт футболиста с "бьянконери" рассчитан до лета 2018 года.   

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