"Вольфсбург" – "Кельн" - 4:1, "Майнц" – "Вердер" - 1:2, "Фрайбург" – "Аугсбург" - 2:0 (обзоры)

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"Вольфсбург" – "Кельн" - 4:1, "Майнц" – "Вердер" - 1:2, "Фрайбург" – "Аугсбург" - 2:0 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры трёх матчей 34-го тура немецкой Бундеслиги.

"Вольфсбург" – "Кельн" - 4:1 

"Майнц" – "Вердер" - 1:2 

"Фрайбург" – "Аугсбург" - 2:0

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11 Вердер Бремен 34 42
12 Аугсбург 34 41
13 Ганновер 96 34 39
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