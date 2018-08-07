"Вольфсбург" купил французского защитника

Защитник "Монпелье" Жером Руссийон перешёл в "Вольфсбург", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 8 миллионов евро. 25-летний француз заключил с "волками" контракт до лета 2022 года.

Руссийон уже провёл первую тренировку в составе "Вольфсбурга". В новой команде он будет играть под номером 15.

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