"Вольфсбург" может выкупить игрока "Динамо"

Фото: инстаграм Филиппа/Автор неизвестен

"Вольфсбург" хочет выкупить у московского "Динамо" нападающего Максимилиана Филиппа, который проводит этот сезон в немецком клубе на правах аренды.

"Если нас будут устраивать условия, то мы бы хотели продолжить сотрудничество", - сказал управляющий директор "Вольфсбурга" Йорг Шмадтке.

Немецкий клуб заплатил за аренду Филиппа 2 миллиона евро. В контракте игрока прописана опция выкупа - 11 миллионов.

Также не пропустите: Луганская "Заря" подписала бразильского таланта. | http://soccernews.ru