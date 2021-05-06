"Вольфсбург" может выкупить игрока "Динамо"

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"Вольфсбург" может выкупить игрока "Динамо"Фото: инстаграм Филиппа/Автор неизвестен

"Вольфсбург" хочет выкупить у московского "Динамо" нападающего Максимилиана Филиппа, который проводит этот сезон в немецком клубе на правах аренды.

"Если нас будут устраивать условия, то мы бы хотели продолжить сотрудничество", - сказал управляющий директор "Вольфсбурга" Йорг Шмадтке.

Немецкий клуб заплатил за аренду Филиппа 2 миллиона евро. В контракте игрока прописана опция выкупа - 11 миллионов.

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