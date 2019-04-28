"Вольфсбург" на выезде крупно обыграл "Хоффенхайм" в матче 31-го тура Бундеслиги

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"Вольфсбург" на выезде крупно обыграл "Хоффенхайм" в матче 31-го тура Бундеслиги

"Вольфсбург" в гостевом матче переиграл "Хоффенхайм" в матче 31-го тура Бундеслиги.

В составе хозяев единственный гол забил Адам Салаи. У победителей отличились Ваут Вегхорст, забивший два гола, Виллиам и Максимилиан Арнольд.

"Хоффенхайм" - "Вольфсбург" - 1:4 (1:1)

Голы: Солои, 9 - 1:0, Виллиам, 41 - 1:1, Вегхорст, 69 - 1:2, Арнольд, 85 - 1:3, Вегхорст, 88 - 1:4.

Нереализованный пенальти: Крамарич, 15 (штанга)

"Хоффенхайм": Бауманн, Фогт, Кадержабек, Бичакчич (Нелсон, 73), Шульц, Адамс Нуху, Амири (Биттенкурт, 56), Гриллич, Крамарич, Бельфодиль, Солои.

"Вольфсбург": Перван, Юнг (Штеффен, 57), Кнохе, Тиссеран, Герхардт, Виллиам, Гилавоги, Арнольд, Клаус (Реджбецай, 78), Мехмеди (Юнус Малли, 84), Вегхорст.

"Вольфсбург" располагается на 8 строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в актив 49 баллов. "Хоффенхайм", в активе которого 50 очков, на 7 месте.

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