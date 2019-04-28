"Вольфсбург" на выезде крупно обыграл "Хоффенхайм" в матче 31-го тура Бундеслиги
"Вольфсбург" в гостевом матче переиграл "Хоффенхайм" в матче 31-го тура Бундеслиги.
В составе хозяев единственный гол забил Адам Салаи. У победителей отличились Ваут Вегхорст, забивший два гола, Виллиам и Максимилиан Арнольд.
"Хоффенхайм" - "Вольфсбург" - 1:4 (1:1)
Голы: Солои, 9 - 1:0, Виллиам, 41 - 1:1, Вегхорст, 69 - 1:2, Арнольд, 85 - 1:3, Вегхорст, 88 - 1:4.
Нереализованный пенальти: Крамарич, 15 (штанга)
"Хоффенхайм": Бауманн, Фогт, Кадержабек, Бичакчич (Нелсон, 73), Шульц, Адамс Нуху, Амири (Биттенкурт, 56), Гриллич, Крамарич, Бельфодиль, Солои.
"Вольфсбург": Перван, Юнг (Штеффен, 57), Кнохе, Тиссеран, Герхардт, Виллиам, Гилавоги, Арнольд, Клаус (Реджбецай, 78), Мехмеди (Юнус Малли, 84), Вегхорст.
"Вольфсбург" располагается на 8 строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в актив 49 баллов. "Хоффенхайм", в активе которого 50 очков, на 7 месте.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|30
|70
|2
|Боруссия Дортмунд
|31
|69
|3
|РБ Лейпциг
|31
|64
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|31
|54
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|31
|51
|6
|Байер Леверкузен
|31
|51
|7
|Хоффенхайм
|31
|50
|8
|Вольфсбург
|31
|49
|9
|Вердер Бремен
|31
|46
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|31
|40
|11
|Герта
|31
|37
|12
|Майнц 05
|31
|36
|13
|Фрайбург
|31
|32
|14
|Аугсбург
|31
|31
|15
|Шальке
|31
|30
|16
|Штутгарт
|31
|24
|17
|ФК Нюрнберг
|30
|18
|18
|Ганновер 96
|31
|18