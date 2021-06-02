"Вольфсбург" нацелился на форварда "Спартака" Ларссона

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"Вольфсбург" нацелился на форварда "Спартака" Ларссона Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен

Форвард "Спартака" Джордан Ларссон попал в сферу интересов "Вольфсбурга".

Как сообщает "Спорт-Экспресс", немецкий клуб уже контактирует с агентами футболиста. 23-летний швед готов перебраться в Германию, однако примет решение только после Евро-2020.

Отмечается, что "Вольфсбург" оценивает Ларссона в 10 миллионов евро. "Спартак" также планирует вести переговоры о продаже игрока после Евро-2020.

В минувшем сезоне на счету Ларссона 15 голов и 5 результативных передач в 30 играх.

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