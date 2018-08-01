"Вольфсбург" нацелился на игрока "Манчестер Юнайтед"

"Вольфсбург" проявляет интерес к защитнику "Манчестер Юнайтед" Люку Шоу, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, немецкий клуб хочет приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, это будет сделать нелегко, так как он хочет остаться в "МЮ" и бороться за место в основном составе.

Стоит отметить, что его контракт с клубом истекает всего через год.

В прошлом сезоне 23-летний Шоу провел за "МЮ" 23 матча.

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