"Вольфсбург" нацелился на игрока "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедвольфсбурглюк шоу

"Вольфсбург" нацелился на игрока "Манчестер Юнайтед"

"Вольфсбург" проявляет интерес к защитнику "Манчестер Юнайтед" Люку Шоу, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, немецкий клуб хочет приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, это будет сделать нелегко, так как он хочет остаться в "МЮ" и бороться за место в основном составе.

Стоит отметить, что его контракт с клубом истекает всего через год.

В прошлом сезоне 23-летний Шоу провел за "МЮ" 23 матча.

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