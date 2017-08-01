"Вольфсбург" нацелился на защитника "Аугсбурга"
Защитник "Аугсбурга" Паул Верхаг попал в сферу интересов "Вольфсбурга", сообщает Kicker.
По сведениям издания, "волки" уже приступили к переговорам по трансферу 33-летнего голландца, контракт которого с "фуггерами" истекает следующим летом.
Верхаг выступает за "Аугсбург" с 2010 года, сыграл 207 матчей и забил 22 гола.
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