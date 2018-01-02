"Вольфсбург" намерен перехватить Пьяцу у "Шальке"

"Вольфсбург" проявляет интерес к хорватскому полузащитнику "Ювентуса" Марко Пьяце, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "волки" готовы повторить предложение "Шальке", который готов заплатить полтора миллиона евро за полугодовую аренду игрока.

Напомним, что 22-летний Пьяца недавно восстановился после тяжелой травмы колена, из-за чего не провел ни одного матча в этом сезоне.

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