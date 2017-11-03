"Вольфсбург" намерен выкупить Ориги

"Вольфсбург" намерен выкупить нападающего Дивока Ориги, права на которого принадлежат "Ливерпулю".

Как информирует Bild, о планах "волков" относительно 22-летнего бельгийца сообщил спортивный директор клуба Олаф Реббе. По его словам, вопрос о возможности выкупа трансфера форварда "красных" будет рассмотрен ближе к концу сезона.

Ориги сыграл за "Вольфсбург" 9 матчей и забил 3 гола.

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