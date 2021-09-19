"Вольфсбург" не смог обыграть "Айнтрахт", но вошел в топ-3 в Бундеслиге

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"Вольфсбург" не смог обыграть "Айнтрахт", но вошел в топ-3 в Бундеслиге

Фото: инстаграм "Айнтрахта"/Автор неизвестен

В матче 5-го тура чемпионата Германии "Вольфсбург" и "Айнтрахт" сыграли вничью со счетом 1:1.

На 38-й минуте счет открыл Сам Ламмерс, но в середине второго тайма равновесие восстановил Ваут Вегорст.

"Вольфсбург", набрав 13 очков, вышел на второе место в турнирной таблице Бундеслиги. "Айнтрахт" с четырьмя очками остался на 15-й позиции.

"Вольфсбург" – "Айнтрахт" - 1:1 (0:1)
Голы: Ламмерс, 38 - 0:1, Вегорст, 70 - 1:1

"Вольфсбург": Кастельс, Мбабу, Борнаув, Лакруа, Герхардт (Руссийон, 86), Гилавоги, Арнольд, Штеффен (Нмеча, 46), Вегорст, Вальдшмидт (Баку, 72), Лукебакио.

"Айнтрахт": Трапп, да Кошта, Хинтереггер, Ндика, Дурм, Костич (Линдстрем, 72), Соу (Хрустич, 83), Камада (Ильзанкер, 82), Якич, Борре, Ламмерс (Хеуге, 72).

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