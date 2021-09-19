"Вольфсбург" не смог обыграть "Айнтрахт", но вошел в топ-3 в Бундеслиге
Фото: инстаграм "Айнтрахта"/Автор неизвестен
В матче 5-го тура чемпионата Германии "Вольфсбург" и "Айнтрахт" сыграли вничью со счетом 1:1.
На 38-й минуте счет открыл Сам Ламмерс, но в середине второго тайма равновесие восстановил Ваут Вегорст.
"Вольфсбург", набрав 13 очков, вышел на второе место в турнирной таблице Бундеслиги. "Айнтрахт" с четырьмя очками остался на 15-й позиции.
"Вольфсбург" – "Айнтрахт" - 1:1 (0:1)
Голы: Ламмерс, 38 - 0:1, Вегорст, 70 - 1:1
"Вольфсбург": Кастельс, Мбабу, Борнаув, Лакруа, Герхардт (Руссийон, 86), Гилавоги, Арнольд, Штеффен (Нмеча, 46), Вегорст, Вальдшмидт (Баку, 72), Лукебакио.
"Айнтрахт": Трапп, да Кошта, Хинтереггер, Ндика, Дурм, Костич (Линдстрем, 72), Соу (Хрустич, 83), Камада (Ильзанкер, 82), Якич, Борре, Ламмерс (Хеуге, 72).
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|Команда
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|О
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|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
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|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20