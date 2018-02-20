"Вольфсбург" объявил о назначении Лаббадии

Новым главным тренером "Вольфсбурга" назначен Бруно Лаббадиа, сообщает официальный сайт клуба.

Специалист подписал с волками контракт до лета 2019 года. На этом посту он сменил ушедшего в отставку Мартина Шмидта.

52-летний Лаббадиа ранее тренировал "Дармштадт", "Гройтер Фюрт", "Байер", "Гамбург", "Штутгарт" и вновь "Гамбург".

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