"Вольфсбург" объявил о назначении Лаббадии

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"Вольфсбург" объявил о назначении Лаббадии

Новым главным тренером "Вольфсбурга" назначен Бруно Лаббадиа, сообщает официальный сайт клуба.

Специалист подписал с волками контракт до лета 2019 года. На этом посту он сменил ушедшего в отставку Мартина Шмидта.

52-летний Лаббадиа ранее тренировал "Дармштадт", "Гройтер Фюрт", "Байер", "Гамбург", "Штутгарт" и вновь "Гамбург". 

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