"Вольфсбург" объявил о переходе Отавио

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"Вольфсбург" объявил о переходе Отавио

Защитник "Ингольштадта" Пауло Отавио перешёл в "Вольфсбург", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера не разглашается. 24-летний бразилец заключил с "волками" контракт до июня 2023 года.

Отавио выступал за "Ингольштадт" с 2017 года, сыграл 38 матчей и сделал 2 ассиста.

Стоимость воспитанника "Атлетико Паранаэнсе" оценивается в 650 тысяч евро.

"Вольфсбург" завершил минувший сезон на шестом месте в турнирной таблице Бундеслиги.

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