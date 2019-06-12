"Вольфсбург" объявил о переходе Отавио
Защитник "Ингольштадта" Пауло Отавио перешёл в "Вольфсбург", сообщает официальный сайт клуба.
Сумма трансфера не разглашается. 24-летний бразилец заключил с "волками" контракт до июня 2023 года.
Отавио выступал за "Ингольштадт" с 2017 года, сыграл 38 матчей и сделал 2 ассиста.
Стоимость воспитанника "Атлетико Паранаэнсе" оценивается в 650 тысяч евро.
"Вольфсбург" завершил минувший сезон на шестом месте в турнирной таблице Бундеслиги.
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|Команда
|М
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|34
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|2
|Боруссия Дортмунд
|34
|76
|3
|РБ Лейпциг
|34
|66
|4
|Байер Леверкузен
|34
|58
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|55
|6
|Вольфсбург
|34
|55
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|54
|8
|Вердер Бремен
|34
|53
|9
|Хоффенхайм
|34
|51
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
|34
|43
|13
|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
|16
|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
|34
|21
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|ФК Нюрнберг
|34
|19