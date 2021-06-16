"Вольфсбург" объявил о трансфере Филиппа из "Динамо"

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"Вольфсбург" объявил о трансфере Филиппа из "Динамо"Фото: инстаграм "Вольфсбурга"/Автор неизвестен

"Вольфсбург" официально объявил о выкупе форварда Максимилиана Филиппа у "Динамо".

"Волки" подписали соглашение с 27-летним немцем до 2025 года. Сумма выкупа не сообщается. 

В сезоне-2020/21 Филипп выступал за "Вольфсбург" на правах аренды. На счету игрока 7 голов и 2 голевых передачи в 34 матчах за команду.

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