"Вольфсбург" объявил о трансфере Филиппа из "Динамо"

Фото: инстаграм "Вольфсбурга"/Автор неизвестен

"Вольфсбург" официально объявил о выкупе форварда Максимилиана Филиппа у "Динамо".

"Волки" подписали соглашение с 27-летним немцем до 2025 года. Сумма выкупа не сообщается.

В сезоне-2020/21 Филипп выступал за "Вольфсбург" на правах аренды. На счету игрока 7 голов и 2 голевых передачи в 34 матчах за команду.

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