"Вольфсбург" объявил о трансфере Верхага

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"Вольфсбург" объявил о трансфере Верхага

Защитник "Аугсбурга" Паул Верхаг стал игроком "Вольфсбурга", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 1,5 миллиона евро. 33-летний голландец заключил с "волками" контракт до лета 2019 года.

Верхаг выступал за "Аугсбург" с 2010 года, сыграл 207 матчей и забил 22 гола.

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