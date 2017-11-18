"Вольфсбург" обыграл "Фрайбург", "Байер" и "РБ Лейпциг" разошлись миром, а также другие результаты 12 тура Бундеслиги

В субботу состоялось несколько матчей 12 тура немецкой Бундеслиги.

Юнус Малли принёс победу "Вольфсбурга", результативную ничью сообразили "Байер" и "РБ Лейпциг", "Кёльн" снова проиграл, а "Хоффенхайм" дома чуть не проиграл "Айнтрахту".

"Вольфсбург" - "Фрайбург" - 3:1

Голы: Герхардт, 3 - 1:0, Малли, 29 - 2:0, Капрустка, 68 - 2:1, Малли, 70 - 3:1

"Байер" - "РБ Лейпциг" - 2:2

Голы: Вернер, 13 - 0:1 (с пенальти), Бэйли, 44 - 1:1, Форсберг, 54 - 1:2 (с пенальти), Фолланд, 74 - 2:2

Удалён: Хенрикс, 52

"Майнц" - "Кёльн" - 1:0

Гол: Бросински, 43 - 1:0 (с пенальти)

Удалён: Донати, 71

"Хоффенхайм" - "Айнтрахт" - 1:1

Голы: Боатенг, 13 - 0:1, Ут, 90 - 1:1

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