"Вольфсбург" обыграл "Фрайбург", "Байер" и "РБ Лейпциг" разошлись миром, а также другие результаты 12 тура Бундеслиги

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"Вольфсбург" обыграл "Фрайбург", "Байер" и "РБ Лейпциг" разошлись миром, а также другие результаты 12 тура Бундеслиги

В субботу состоялось несколько матчей 12 тура немецкой Бундеслиги.

Юнус Малли принёс победу "Вольфсбурга", результативную ничью сообразили "Байер" и "РБ Лейпциг", "Кёльн" снова проиграл, а "Хоффенхайм" дома чуть не проиграл "Айнтрахту".

"Вольфсбург" - "Фрайбург" - 3:1

Голы: Герхардт, 3 - 1:0, Малли, 29 - 2:0, Капрустка, 68 - 2:1, Малли, 70 - 3:1

"Байер" - "РБ Лейпциг" - 2:2

Голы: Вернер, 13 - 0:1 (с пенальти), Бэйли, 44 - 1:1, Форсберг, 54 - 1:2 (с пенальти), Фолланд, 74 - 2:2

Удалён: Хенрикс, 52

"Майнц" - "Кёльн" - 1:0

Гол: Бросински, 43 - 1:0 (с пенальти)

Удалён: Донати, 71

"Хоффенхайм" - "Айнтрахт" - 1:1

Голы: Боатенг, 13 - 0:1, Ут, 90 - 1:1

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 12 29
2 РБ Лейпциг 12 23
3 Боруссия Менхенгладбах 12 21
4 Боруссия Дортмунд 12 20
5 Хоффенхайм 12 20
6 Шальке 11 20
7 Айнтрахт Франкфурт 12 19
8 Ганновер 96 11 18
9 Байер Леверкузен 12 17
10 Аугсбург 12 16
11 Штутгарт 12 16
12 Майнц 05 12 15
13 Вольфсбург 12 14
14 Герта 12 14
15 Гамбург 11 10
16 Фрайбург 12 8
17 Вердер Бремен 11 5
18 Кельн 12 2
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