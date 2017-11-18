"Вольфсбург" обыграл "Фрайбург", "Байер" и "РБ Лейпциг" разошлись миром, а также другие результаты 12 тура Бундеслиги
В субботу состоялось несколько матчей 12 тура немецкой Бундеслиги.
Юнус Малли принёс победу "Вольфсбурга", результативную ничью сообразили "Байер" и "РБ Лейпциг", "Кёльн" снова проиграл, а "Хоффенхайм" дома чуть не проиграл "Айнтрахту".
"Вольфсбург" - "Фрайбург" - 3:1
Голы: Герхардт, 3 - 1:0, Малли, 29 - 2:0, Капрустка, 68 - 2:1, Малли, 70 - 3:1
"Байер" - "РБ Лейпциг" - 2:2
Голы: Вернер, 13 - 0:1 (с пенальти), Бэйли, 44 - 1:1, Форсберг, 54 - 1:2 (с пенальти), Фолланд, 74 - 2:2
Удалён: Хенрикс, 52
"Майнц" - "Кёльн" - 1:0
Гол: Бросински, 43 - 1:0 (с пенальти)
Удалён: Донати, 71
"Хоффенхайм" - "Айнтрахт" - 1:1
Голы: Боатенг, 13 - 0:1, Ут, 90 - 1:1
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|12
|29
|2
|РБ Лейпциг
|12
|23
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|12
|21
|4
|Боруссия Дортмунд
|12
|20
|5
|Хоффенхайм
|12
|20
|6
|Шальке
|11
|20
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|12
|19
|8
|Ганновер 96
|11
|18
|9
|Байер Леверкузен
|12
|17
|10
|Аугсбург
|12
|16
|11
|Штутгарт
|12
|16
|12
|Майнц 05
|12
|15
|13
|Вольфсбург
|12
|14
|14
|Герта
|12
|14
|15
|Гамбург
|11
|10
|16
|Фрайбург
|12
|8
|17
|Вердер Бремен
|11
|5
|18
|Кельн
|12
|2