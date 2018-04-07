"Вольфсбург" обыграл "Фрайбург" и другие результаты 29-го тура Бундеслиги

Теги вольфсбургборуссия менхенгладбахкельнмайнц 05

"Вольфсбург" обыграл "Фрайбург" и другие результаты 29-го тура Бундеслиги

Представляем результаты 29-го тура немецкой Бундеслиги.

"Боруссия" М – "Герта" 2:1

Голы: Калу, 40 - 0:1, Азар, 75 - 1:1, Азар (пен), 79 - 2:1

"Боруссия" М: Зоммер, Гинтер, Вестергор, Вендт, Эльведи, Кюизанс (Дрмич, 69), Херрманн (Хофманн, 80), Крамер, Закария (Азар, 46), Раффаэл, Штиндль.

"Герта": Ярстейн, Рекик, Штарк, Платтенхардт, Вайзер, Лазаро, Лустенбергер, Майер (Ибишевич, 85), Дарида (Дуда, 80), Зельке, Калу (Эссвайн, 81).

Предупреждение: Зельке (74).


"Фрайбург" – "Вольфсбург" 0:2

Голы: Дидави, 2 - 0:1, Дидави, 83 - 0:2

"Фрайбург": Шволов, Штенцель, Гульде, Сеюнджю (Шустер, 85), Гюнтер, Кат (Кляйндинст, 74), Сьерро (Капустка, 81), Хаберер, Хефлер, Кох, Петерсен.

"Вольфсбург": Кастельс, Йеккель, Кнохе, Верхаг, Виллиам, Дидави, Камачо, Брекало, Арнольд, Малли, Димата (Ориги, 74).

Предупреждение: Виллиам (68).

В компенсированное время Петерсен не реализовал пенальти.


"Кельн" – "Майнц" 1:1

Голы: Хектор, 7 - 1:0, Де Бласис, 50 - 1:1

"Кельн": Хорн, Хайнц, Хорхе Мере, Клюнтер (Кордоба, 78), Хектор, Клеменс, Хегер, Козьелло (Озджан, 74), Битенкур, Осако (Писарро, 69), Теродде.

"Майнц": Адлер, Балогун, Бросински (Онисиво, 82), Донати, Хак, Латца, Гбамен, Озтуналы, Сердар, Де Бласис, Берггрен (Квайсон, 69).

Предупреждения: Клюнтер (25), Балогун (44), Козьелло (59), Сердар (66), Латца (70), Клеменс (79), Донати (90).

Удаление: Донати (90).

Читайте также: "Бавария" громит "Аугсбург" и становится чемпионом. | http://soccernews.ru 

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Остановить чемпиона: "Спартак" едет к "Анжи" за тремя очками

Остановить чемпиона: "Спартак" едет к "Анжи" за тремя очками

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 29 72
2 Шальке 29 52
3 Боруссия Дортмунд 28 48
4 РБ Лейпциг 28 46
5 Байер Леверкузен 28 45
6 Айнтрахт Франкфурт 28 45
7 Хоффенхайм 28 42
8 Боруссия Менхенгладбах 29 40
9 Штутгарт 28 38
10 Герта 29 36
11 Аугсбург 29 36
12 Вердер Бремен 29 36
13 Ганновер 96 29 35
14 Фрайбург 29 30
15 Вольфсбург 29 29
16 Майнц 05 29 27
17 Гамбург 29 22
18 Кельн 29 21
Полная таблица

топ-5 тегов