"Вольфсбург" обыграл "Фрайбург" и другие результаты 29-го тура Бундеслиги
Представляем результаты 29-го тура немецкой Бундеслиги.
"Боруссия" М – "Герта" 2:1
Голы: Калу, 40 - 0:1, Азар, 75 - 1:1, Азар (пен), 79 - 2:1
"Боруссия" М: Зоммер, Гинтер, Вестергор, Вендт, Эльведи, Кюизанс (Дрмич, 69), Херрманн (Хофманн, 80), Крамер, Закария (Азар, 46), Раффаэл, Штиндль.
"Герта": Ярстейн, Рекик, Штарк, Платтенхардт, Вайзер, Лазаро, Лустенбергер, Майер (Ибишевич, 85), Дарида (Дуда, 80), Зельке, Калу (Эссвайн, 81).
Предупреждение: Зельке (74).
"Фрайбург" – "Вольфсбург" 0:2
Голы: Дидави, 2 - 0:1, Дидави, 83 - 0:2
"Фрайбург": Шволов, Штенцель, Гульде, Сеюнджю (Шустер, 85), Гюнтер, Кат (Кляйндинст, 74), Сьерро (Капустка, 81), Хаберер, Хефлер, Кох, Петерсен.
"Вольфсбург": Кастельс, Йеккель, Кнохе, Верхаг, Виллиам, Дидави, Камачо, Брекало, Арнольд, Малли, Димата (Ориги, 74).
Предупреждение: Виллиам (68).
В компенсированное время Петерсен не реализовал пенальти.
"Кельн" – "Майнц" 1:1
Голы: Хектор, 7 - 1:0, Де Бласис, 50 - 1:1
"Кельн": Хорн, Хайнц, Хорхе Мере, Клюнтер (Кордоба, 78), Хектор, Клеменс, Хегер, Козьелло (Озджан, 74), Битенкур, Осако (Писарро, 69), Теродде.
"Майнц": Адлер, Балогун, Бросински (Онисиво, 82), Донати, Хак, Латца, Гбамен, Озтуналы, Сердар, Де Бласис, Берггрен (Квайсон, 69).
Предупреждения: Клюнтер (25), Балогун (44), Козьелло (59), Сердар (66), Латца (70), Клеменс (79), Донати (90).
Удаление: Донати (90).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|29
|72
|2
|Шальке
|29
|52
|3
|Боруссия Дортмунд
|28
|48
|4
|РБ Лейпциг
|28
|46
|5
|Байер Леверкузен
|28
|45
|6
|Айнтрахт Франкфурт
|28
|45
|7
|Хоффенхайм
|28
|42
|8
|Боруссия Менхенгладбах
|29
|40
|9
|Штутгарт
|28
|38
|10
|Герта
|29
|36
|11
|Аугсбург
|29
|36
|12
|Вердер Бремен
|29
|36
|13
|Ганновер 96
|29
|35
|14
|Фрайбург
|29
|30
|15
|Вольфсбург
|29
|29
|16
|Майнц 05
|29
|27
|17
|Гамбург
|29
|22
|18
|Кельн
|29
|21