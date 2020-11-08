"Вольфсбург" обыграл "Хоффенхайм" в матче 7-го тура Бундеслиги

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"Вольфсбург" обыграл "Хоффенхайм" в матче 7-го тура Бундеслиги

"Вольфсбург" обыграл "Хоффенхайм" в матче 7-го тура Бундеслиги.

В составе победителей голами отметились Ренато Штеффен и Ваут Вегхорст.

"Вольфсбург" - "Хоффенхайм" - 2:1 (2:0)

Голы: Штеффен, 5 - 1:0, Вегхорст, 26 - 2:0, Адамян, 87 - 2:1.

Нереализованные пенальти: Вегхорст, 84 (мимо), Даббур, 90+4 (вратарь)

"Вольфсбург": Кастелс, Брукс, Руссийон, Лакруа, Арнольд, Штеффен (Герхардт, 71), Шлагер (Понграчич, 90), Брекало (Жуан Виктор, 71), Баку, Филипп (Мехмеди, 62), Вегхорст.

"Хоффенхайм": Бауманн, Фогт, Акпогума, Богард (Клаусс, 87), Руди, Гриллич (Гачинович, 59), Самассеку (Бебу, 74), Сессеньон, Баумгартнер, Бельфодиль (Адамян, 59), Даббур.

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