"Вольфсбург" обыграл "Хоффенхайм" в матче 7-го тура Бундеслиги
"Вольфсбург" обыграл "Хоффенхайм" в матче 7-го тура Бундеслиги.
В составе победителей голами отметились Ренато Штеффен и Ваут Вегхорст.
"Вольфсбург" - "Хоффенхайм" - 2:1 (2:0)
Голы: Штеффен, 5 - 1:0, Вегхорст, 26 - 2:0, Адамян, 87 - 2:1.
Нереализованные пенальти: Вегхорст, 84 (мимо), Даббур, 90+4 (вратарь)
"Вольфсбург": Кастелс, Брукс, Руссийон, Лакруа, Арнольд, Штеффен (Герхардт, 71), Шлагер (Понграчич, 90), Брекало (Жуан Виктор, 71), Баку, Филипп (Мехмеди, 62), Вегхорст.
"Хоффенхайм": Бауманн, Фогт, Акпогума, Богард (Клаусс, 87), Руди, Гриллич (Гачинович, 59), Самассеку (Бебу, 74), Сессеньон, Баумгартнер, Бельфодиль (Адамян, 59), Даббур.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
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|32
|76
|2
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|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20