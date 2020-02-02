"Вольфсбург" обыграл "Падеборн" в матче 20-го тура Бундеслиги

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"Вольфсбург" обыграл "Падеборн" в матче 20-го тура Бундеслиги

"Вольфсбург" обыграл "Падеборн" в матче 20-го тура Бундеслиги.

"Падерборн" - "Вольфсбург" - 2:4 (1:2)

Голы: Цолински, 22 - 1:0, Кнохе, 26 - 1:1, Гинчек, 40 - 1:2, Гинчек, 60 - 1:3, Василиадис, 72 - 2:3, Арнольд, 76 - 2:4.

"Падерборн": Цингерле, Янс (Хюнемайер, 46), Штродик, Хольтманн, Шонлау, Антви-Аджей, Сабири, Прегер, Василиадис, Цолински (Мамба, 61), Србени (Михель, 74).

"Вольфсбург": Кастелс, Кнохе, Руссийон, Виллиам, Понграчич, Гилавоги (Герхардт, 84), Мехмеди (Жуан Виктор, 90+3), Арнольд, Штеффен, Шлагер, Гинчек (Клаус, 74).

"Вольфсбург" с 27 баллами расположился на 9 месте в турнирной таблице чемпионата Германии. "Падеборн" с 15 очками расположился на последнем месте.

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