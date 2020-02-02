"Вольфсбург" обыграл "Падеборн" в матче 20-го тура Бундеслиги
"Вольфсбург" обыграл "Падеборн" в матче 20-го тура Бундеслиги.
"Падерборн" - "Вольфсбург" - 2:4 (1:2)
Голы: Цолински, 22 - 1:0, Кнохе, 26 - 1:1, Гинчек, 40 - 1:2, Гинчек, 60 - 1:3, Василиадис, 72 - 2:3, Арнольд, 76 - 2:4.
"Падерборн": Цингерле, Янс (Хюнемайер, 46), Штродик, Хольтманн, Шонлау, Антви-Аджей, Сабири, Прегер, Василиадис, Цолински (Мамба, 61), Србени (Михель, 74).
"Вольфсбург": Кастелс, Кнохе, Руссийон, Виллиам, Понграчич, Гилавоги (Герхардт, 84), Мехмеди (Жуан Виктор, 90+3), Арнольд, Штеффен, Шлагер, Гинчек (Клаус, 74).
"Вольфсбург" с 27 баллами расположился на 9 месте в турнирной таблице чемпионата Германии. "Падеборн" с 15 очками расположился на последнем месте.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|20
|42
|2
|РБ Лейпциг
|20
|41
|3
|Боруссия Дортмунд
|20
|39
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|20
|39
|5
|Байер Леверкузен
|20
|34
|6
|Шальке
|20
|34
|7
|Хоффенхайм
|20
|33
|8
|Фрайбург
|20
|29
|9
|Аугсбург
|20
|26
|10
|Айнтрахт Франкфурт
|20
|25
|11
|Вольфсбург
|19
|24
|12
|Унион Берлин
|20
|23
|13
|Герта
|20
|23
|14
|Кельн
|20
|23
|15
|Майнц 05
|20
|18
|16
|Вердер Бремен
|20
|17
|17
|Фортуна Дюссельдорф
|20
|16
|18
|Падерборн
|19
|15