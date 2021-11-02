"Вольфсбург" обыграл "Ред Булл" в матче ЛЧ

Фото: инстаграм "Вольфсбурга"/Автор неизвестен

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Вольфсбург" на своем поле обыграл "Ред Булл Зальцбург" со счетом 2:1.

Победу немецкому клубу принесли голы Ридле Баку и Лукаса Нмечи. В составе гостей отличился Максимилиан Вебер.

"Вольфсбург", набрав пять очков, вышел на второе место в турнирной таблице группы G. "Ред Булл Зальцбург" с семью очками занимает первое место.

"Вольфсбург" Германия – "Ред Булл" Австрия - 2:1 (1:1)

Голы: Баку, 3 - 1:0, Вебер, 30 - 1:1, Нмеча, 60 - 2:1

"Вольфсбург": Кастельс, Гилавоги, Брукс, Лакруа, Пауло Отавио (Штеффен, 73), Баку, Арнольд, Вранкс (Мбабу, 82), Герхардт (Руссийон, 73), Вегорст (Лукебакио, 63), Нмеча.

"Ред Булл Зальцбург": Кен, Кристенсен, Онгене (Соле, 77), Вебер, Ульмер, Зайвальд, Сучич (Адаму, 77), Камара (Кьергор, 89), Ааронсон, Окафор, Адейеми (Шешко, 63).

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