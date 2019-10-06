"Вольфсбург" обыграл "Унион" и вышел на второе место в Бундеслиге

В матче 7-го тура чемпионата Германии "Вольфсбург" победил берлинский "Унион" со счетом 1:0. Победу "волкам" принес гол Ваутера Вегорста в середине второго тайма.

Благодаря победе "Вольфсбург" вышел второе место в турнирной таблице Бундеслиги. Отставание клуба от лидирующей менхенгладбахской "Боруссии" составляет одно очко. "Унион" остался в зоне вылета на 16-й позиции.

"Вольфсбург" – "Унион" - 1:0 (0:0)

Гол: Вегорст, 69 - 1:0

"Вольфсбург": Перван, Брума, Тиссеран, Кнохе, Виллиам, Штеффен (Герхардт, 90), Гилавоги, Арнольд, Жоао Виктор (Клаус, 83), Вегорст, Мехмеди (Брекало, 67).

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