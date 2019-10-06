"Вольфсбург" обыграл "Унион" и вышел на второе место в Бундеслиге
В матче 7-го тура чемпионата Германии "Вольфсбург" победил берлинский "Унион" со счетом 1:0. Победу "волкам" принес гол Ваутера Вегорста в середине второго тайма.
Благодаря победе "Вольфсбург" вышел второе место в турнирной таблице Бундеслиги. Отставание клуба от лидирующей менхенгладбахской "Боруссии" составляет одно очко. "Унион" остался в зоне вылета на 16-й позиции.
"Вольфсбург" – "Унион" - 1:0 (0:0)
Гол: Вегорст, 69 - 1:0
"Вольфсбург": Перван, Брума, Тиссеран, Кнохе, Виллиам, Штеффен (Герхардт, 90), Гилавоги, Арнольд, Жоао Виктор (Клаус, 83), Вегорст, Мехмеди (Брекало, 67).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|7
|16
|2
|Вольфсбург
|7
|15
|3
|Бавария Мюнхен
|7
|14
|4
|Фрайбург
|7
|14
|5
|РБ Лейпциг
|7
|14
|6
|Шальке
|7
|14
|7
|Байер Леверкузен
|7
|14
|8
|Боруссия Дортмунд
|7
|12
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|6
|10
|10
|Герта
|7
|10
|11
|Хоффенхайм
|7
|8
|12
|Вердер Бремен
|6
|7
|13
|Майнц 05
|7
|6
|14
|Аугсбург
|7
|5
|15
|Фортуна Дюссельдорф
|7
|4
|16
|Унион Берлин
|7
|4
|17
|Кельн
|7
|4
|18
|Падерборн
|7
|1