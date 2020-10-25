"Вольфсбург" победил "Арминию" в матче Бундеслиги
В рамках 5-го тура немецкой Бундеслиги "Вольфсбург" оказался сильнее "Арминии".
Благодаря победе "Вольфсбург" поднялся на восьмое место, "Арминия" осталась на 14-м.
"Вольфсбург" - "Арминия" 2:1
Голы: Вегорст, 19 - 1:0, Арнольд, 20 - 2:0, Шипплок, 80 - 2:1
"Вольфсбург": Кастельс, Руссийон, Брукс, Лакруа, Баку, Штеффен (Герхардт, 84), Гилавоги (Шлагер, 31), Арнольд, Вегорст, Филипп (Клаус, 84), Мехмеди (Жоао Виктор, 67).
"Арминия": Ортега, ван дер Хорн (Эдмундссон, 87), Пипер, де Медина (Берендт, 46), Барретт-Лаурсен, Доан, Притль, Майер (Зойферт, 46), Хартель, Клос, Кордова (Шипплок, 77).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
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|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20