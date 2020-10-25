"Вольфсбург" победил "Арминию" в матче Бундеслиги

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"Вольфсбург" победил "Арминию" в матче Бундеслиги

В рамках 5-го тура немецкой Бундеслиги "Вольфсбург" оказался сильнее "Арминии".

Благодаря победе "Вольфсбург" поднялся на восьмое место, "Арминия" осталась на 14-м.

"Вольфсбург" - "Арминия" 2:1

Голы: Вегорст, 19 - 1:0, Арнольд, 20 - 2:0, Шипплок, 80 - 2:1

"Вольфсбург": Кастельс, Руссийон, Брукс, Лакруа, Баку, Штеффен (Герхардт, 84), Гилавоги (Шлагер, 31), Арнольд, Вегорст, Филипп (Клаус, 84), Мехмеди (Жоао Виктор, 67).

"Арминия": Ортега, ван дер Хорн (Эдмундссон, 87), Пипер, де Медина (Берендт, 46), Барретт-Лаурсен, Доан, Притль, Майер (Зойферт, 46), Хартель, Клос, Кордова (Шипплок, 77).

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