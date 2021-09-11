"Вольфсбург" победил "Гройтер Фюрт" и сохранил лидерство в Бундеслиге

Фото: инстаграм "Вольфсбурга"/Автор неизвестен

В матче 4-го тура чемпионата Германии "Вольфсбург" на выезде обыграл "Гройтер Фюрт" со счетом 2:0.

Победу "волкам" принесли голы Лукаса Нмечи и Ваута Вегорста.

"Вольфсбург", набрав 12 очков, занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги. "Гройтер Фюрт" с одним очком остался на 17-й позиции.

"Гройтер Фюрт" – "Вольфсбург" - 0:2 (0:1)

Голы: Нмеча, 10 - 0:1, Вегорст, 90 (с пенальти) - 0:2

"Вольфсбург": Кастельс, Борнаув, Лакруа (Брукс, 73), Герхардт, Гилавоги, Арнольд, Филипп (Лукебакио, 67), Баку (Мбабу, 67), Вегорст, Вальдшмидт, Нмеча (Штеффен, 81).

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