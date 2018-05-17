"Вольфсбург" победил "Хольштайн" в первом переходном матче за место в Бундеслиге

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"Вольфсбург" победил "Хольштайн" в первом переходном матче за место в Бундеслиге

В первом переходном матче за место в Бундеслиге "Вольфсбург" на своем поле добился победы над "Хольштайном". Счет открыл Дивок Ориги. В концовке первого тайма клубы обменялись голами, отличились Кингсли Шиндлер и Йосип Брекало. Во второй половине преимущество "волков" закрепил Юнус Малли. Ответная игра состоится 21 мая.

"Вольфсбург" - "Хольштайн" - 3:1 (2:1)

Голы: Ориги, 13 - 1:0, Шиндлер, 34 - 1:1, Брекало, 40 - 2:1, Малли, 56 - 3:1. 

"Вольфсбург": Кастелс, Брукс, Кнохе, Виллиам, Удуокхай, Гилавоги, Юнус Малли (Камачо, 86), Арнольд, Штеффен (Блащиковски, 81), Брекало, Ориги (Димата, 90).

"Хольштайн": Кронхольм, Ван ден Берг, Херрманн, Шмидт, Кинсомби, Кцихос, Пайц (Мюлинг, 62), Дрекслер, Леверенц (Зейдель, 61), Дукш, Шиндлер.

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