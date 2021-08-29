"Вольфсбург" победил "РБ Лейпциг" и возглавил Бундеслигу
Фото: инстаграм "Вольфсбурга"/Автор неизвестен
В матче 3-го тура чемпионата Германии "Вольфсбург" на своем поле обыграл "РБ Лейпциг" со счетом 1:0.
Единственный гол в начале второго тайма забил Жером Руссийон.
"Вольфсбург", набрав девять очков, вышел на первое место в турнирной таблице Бундеслиги. "РБ Лейпциг" с тремя очками остался на 10-й позиции.
"Вольфсбург" – "РБ Лейпциг" - 1:0 (0:0)
Гол: Руссийон, 52 - 1:0
"Вольфсбург": Кастельс, Мбабу, Брукс, Лакруа, Руссийон, Арнольд, Штеффен (Мармуш, 88), Шлагер (Гилавоги, 70), Филипп (Нмеча, 78), Баку, Вегорст.
"РБ Лейпциг": Гулачи, Клостерманн, Орбан, Симакан (Бробби, 86), Гвардиол (Мукиеле, 86), Форсберг, Нкунку, Адамс (Кампль, 86), Айдара (Лаймер, 59), Собослаи (Поульсен, 68), Андре Силва.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20