"Вольфсбург" победил "РБ Лейпциг" и возглавил Бундеслигу

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"Вольфсбург" победил "РБ Лейпциг" и возглавил Бундеслигу

Фото: инстаграм "Вольфсбурга"/Автор неизвестен

В матче 3-го тура чемпионата Германии "Вольфсбург" на своем поле обыграл "РБ Лейпциг" со счетом 1:0.

Единственный гол в начале второго тайма забил Жером Руссийон.

"Вольфсбург", набрав девять очков, вышел на первое место в турнирной таблице Бундеслиги. "РБ Лейпциг" с тремя очками остался на 10-й позиции.

"Вольфсбург" – "РБ Лейпциг" - 1:0 (0:0)
Гол: Руссийон, 52 - 1:0

"Вольфсбург": Кастельс, Мбабу, Брукс, Лакруа, Руссийон, Арнольд, Штеффен (Мармуш, 88), Шлагер (Гилавоги, 70), Филипп (Нмеча, 78), Баку, Вегорст.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Клостерманн, Орбан, Симакан (Бробби, 86), Гвардиол (Мукиеле, 86), Форсберг, Нкунку, Адамс (Кампль, 86), Айдара (Лаймер, 59), Собослаи (Поульсен, 68), Андре Силва.

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