"Вольфсбург" приобрел швейцарского вингера

Полузащитник "Базеля" Ренато Штеффен перешел в "Вольфсбург", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 2 миллиона евро. Футболист подписал с немецким клубом контракт до лета 2021 года и будет играть под восьмым номером.

26-летний Штеффен выступал за "Базель" с 2016 года, провел за клуб 86 матчей и забил 17 мячей. Ранее играл за "Солотурн", "Тюн" и "Янг Бойз". За сборную Швейцарии сыграл 5 матчей. Двукратный чемпион Швейцарии, обладатель Кубка Швейцарии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 3,5 миллиона евро.

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