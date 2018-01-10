"Вольфсбург" приобрел швейцарского вингера

Теги вольфсбургбазельренато штеффен

"Вольфсбург" приобрел швейцарского вингера

Полузащитник "Базеля" Ренато Штеффен перешел в "Вольфсбург", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 2 миллиона евро. Футболист подписал с немецким клубом контракт до лета 2021 года и будет играть под восьмым номером.

26-летний Штеффен выступал за "Базель" с 2016 года, провел за клуб 86 матчей и забил 17 мячей. Ранее играл за "Солотурн", "Тюн" и "Янг Бойз". За сборную Швейцарии сыграл 5 матчей. Двукратный чемпион Швейцарии, обладатель Кубка Швейцарии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 3,5 миллиона евро.

Не пропустите: "Интер" стал очередным претендентом на Шюррле. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

УЕФА представил свою сборную 2017-го года

УЕФА представил свою сборную 2017-го года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 17 41
2 Шальке 17 30
3 Боруссия Дортмунд 17 28
4 Байер Леверкузен 17 28
5 РБ Лейпциг 17 28
6 Боруссия Менхенгладбах 17 28
7 Хоффенхайм 17 26
8 Айнтрахт Франкфурт 17 26
9 Аугсбург 17 24
10 Герта 17 24
11 Ганновер 96 17 23
12 Вольфсбург 17 19
13 Фрайбург 17 19
14 Штутгарт 17 17
15 Майнц 05 17 17
16 Вердер Бремен 17 15
17 Гамбург 17 15
18 Кельн 17 6
Полная таблица

топ-5 тегов